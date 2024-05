Cavalieri della Repubblica Anche gli angeli del Covid tra i premiati dal Colle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sono 13 i nuoviItalianaprovincia di Ascoli, che domenica saranno insigniti dell’onorificenza conferita dal capo dello Stato. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle massime autorità locali, per rendere onore alla ricorrenzafondazione. Nel celebrare tale commemorazione, la cerimonia inizia alle ore 10, il Prefetto, Sante Copponi, consegnerà una distinzione onorifica dell’Ordine al MeritoItaliana per "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti,economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari".