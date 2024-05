Caterina Caselli nominata Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella | Sono felice sorpresa ed onorata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il mondomusica è in festa.è tra i 25 nuovi Cavalieri delnominati stamane dal. La produttrice, autrice, cantante e conduttrice è stata scelta per la sua attività nell’ambito dell’industria discografica italiana. “, davvero non me l’aspettavo! – ha dichiarato la– Desidero ringraziare ile tutti coloro che hanno proposto la mia candidatura. Sto vivendo un momento stupendo”. Un giusto riconoscimento per l’artista che ha attraversato il tempo e spesso lo ha anticipato, attraverso un percorso controcorrente, e una vita che non sempre è stata facile: da artista rivoluzionaria negli Anni 60 ad donna di successo che ha saputo portare la musica italiana nel mondo.