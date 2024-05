Caterina Caselli nominata Cavaliere del Lavoro da Mattarella | perché ha ottenuto l’onorificenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Milano, 31 maggio 2024 –è tra i 25 nuovi Cavalieri delnominati stamane dal presidente della Repubblica Sergio. La produttrice, autrice cantante e conduttrice è stata scelta per la sua attività nell'ambito dell'industria discografica italiana. Chi sono i 25 nuovi Cavalieri delnominati oggi da: c’è anche Marina Berlusconi La carriera di cantante Classe 1946,(all'anagrafeImelde) è conosciuta anche come ‘Casco d'oro’ per la particolare acconciatura che la caratterizzava all'inizio della sua carriera. È tra le voci femminili di maggior successo negli anni Sessanta e Settanta, nota al grande pubblico soprattutto per le canzoni ‘Nessuno mi può giudicare’ (1966) e ‘Insieme a te non ci sto più’ (1968).