Caterina Balivo chiude La Volta Buona lanciando frecciatine agli autori

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il clima che si è respirato in questa prima edizione (e forse ultima?) de Ladiè sempre stato un po’ pesante. A rendercene partecipe è stata proprio la conduttrice nel discorso d’apertura della primissima puntata in quel di settembre, quando ammise apertamente di “non amare” il nuovo gruppo di lavoro che ancora non conosceva. “Noi ce la metteremo tutta per raccontarvi queste storie. Un gruppo di lavoro fantastico che non amo ancora, loro non ameranno me. O mi ameranno. Non lo so come andrà. So solo che noi vogliamo questo, ecco perché quei momenti noi qui li chiamiamo la”. Uhm? “Questa trasmissione vuole raccontare tutte le volte che la vita vi ha sorpreso, tutte le volte che vi ha meravigliato, tutte le volte che pensavate che era finita e invece no perché c’era qualcosa che stava arrivando” @#Lapic.