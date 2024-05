Catania arrestato 22enne che aveva molti video pedopornografici | nelle immagini minori vittime di abusi sessuali

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 31 maggio 2024)un giovane di 22 anni chearchiviatossimeche ritraevano, anche in tenera età,di. L’arresto è scaturito nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica di; la Polizia di Stato diha, in flagranza di reato, uncatanese trovato in possesso di un ingente quantità di materiale pedopornografico. Ilarchiviava il materiale illecito in alcuni dispositivi elettronici e in sistemi di cloud protetti Nel corso di una perquisizione informatica, gli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale dihanno rinvenuto un grosso quantitativo diritraente, anche in tenera età,di