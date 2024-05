Castello di Montecuccolo un’estate da favola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Prende il via domani la stagione estiva aldi, con un ricco cartellone di eventi che si protrarranno fino a tutto settembre, che spaziano dai venerdì sotto le stelle, al paese ritrovato di Gino Covili... lungo la via Vandelli, alla storia: festa rinascimentale e visite guidate in costume con la Corte dei Montecuccoli e tanto altro. Programma proposto dalla gestione dele da Terra e Identità, associazione culturale per la valorizzazione del patrimonio di cultura e tradizioni locali. Domani alle 21, appuntamento con Francesco Benozzo e Barbara Zanoni e il loro spettacolo/concerto dal titolo Sylvatica: canti sciamanici erranti ad inaugurare la stagione estiva deldi. L’evento del duo Benozzo/Zanoni costituisce una tappa del fortunato tour che gli artisti stanno facendo in Italia e all’estero.