Castello di Lunghezza – Per la Festa della Repubblica domenica la III edizione di ‘Fantastica Italia’ nel Fantastico Mondo del Fantastico

(Di venerdì 31 maggio 2024) Laper i bambini? Ci ha pensato ilche per il terzo anno aldiorganizza “Fantastica Italia”, un evento speciale che intende celebrare questa importante ricorrenza in formato famiglia per raccontare ai più piccini una parte di storia nazionale utilizzando il loro linguaggio per arrivare in maniera semplice e comprensibile. Saranno le bandiere tricolori ad aprire la parata con i personaggi del regnofantasia che poi daranno vita a spettacoli musicali e divertenti performance con i supereroi e le principesse, come ogni. Tra uno show live e l’altro, le foto ricordo, le performance colorate ecco anche un premio, denominato appunto “Fantastica Italia”, che si pone l’obiettivo di assegnare un riconoscimento a quelle eccellenze che con il proprio lavoro sottolineano la bellezza del nostro paese e seguono con profonda attenzione gli eventi culturali formato famiglia.