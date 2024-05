Castellammare il tratto di litorale della villa comunale diventa balneabile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un risultato storico che rappresenta il preludio di una svolta epocale. La balneabilità, sognata ad occhi aperti per decenni, si appresta are una splendida realtà per ildidi Stabia. Sono eloquenti – si legge in una nota – i dati che emergono dalle ultime rilevazioni effettuate dall’Agenzia Regionale per l’AmbienteCampania. L’esito delle analisi del 27 maggio 2024 rivela che la concentrazione di batteri è ampiamente al di sottosoglia massima consentita: in particolare sono pari a 10n/100ml sia i valori degli enterococchi intestinali (valore limite di 200n/100ml) sia quelli relativi all’escherichia coli (valore limite di 500n/100ml). Mai prima d’ora si erano registrati risultati così incoraggianti già nel mese di maggio, con esiti ampiamente favorevoli che lasciano presagire l’ormai prossima balneabilità di undi costa per troppi anni negato ai cittadini didi Stabia, nonché ai visitatori e ai turisti.