Castel Volturno beccato un ricercato internazionale | accusato di prostituzione minorile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOperazione “Alto impatto” della Polizia di Stato a(Caserta), con 40 poliziotti impiegati, che hanno controllato oltre 500 persone e circa 50 sottoposti a misure di prevenzione, cautelari e di sicurezza. Il bilancio dei controlli è di nove persone destinatarie di “foglio di via”, di 12 denunciate per reati vari, tra cui furto, rissa, falsa attestazione sull’identità personale, spaccio di sostanze stupefacenti, guida senza patente e abusivismo edilizio; quattro extracomunitari irregolari sono stati espulsi. Nel corso dei servizi la Squadra Mobile della Questura di Caserta ha arrestato un minorenne extracomunitario, che eradopo essere scappato dalla comunità dove era agli arresti domiciliari per aver rapinato due stranieri a Napoli, nello scorso mese di novembre; l’adolescente è stato portato all’Istituto penale per minorenni di Airola.