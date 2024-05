Caso Orlandi-Gregori la Commissione d’inchiesta ad Agca | Chiarisca perché dovremmo ascoltarlo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il presidente dellaha scritto al procuratore speciale chiedendo di poter approfondire la questione. Al via i lavori dellabicameralesulOrlando-– corrieredellacittà.com “Sto per morire, voglio raccontare la verità su Emanuela”, irrompe dopo quarant’anni di ricerche Alì, l’attentatore di Papa Giovanni Paolo II che più volte ha collegato il suo ruolo nella criminalità internazionale di estrema destra al rapimento di Emanuelae Mirellaè tornato a pronunciarsi pochi giorni fa in un’intervista a Repubblica, chiedendo di essere ascoltato un’ultima volta prima che sia divorato dal cancro, scoverchiando così ulteriori interrogativi in un’indagine che dall’apertura dellaparlamentare di inchiesta, il 15 marzo scorso, ha raccolto nuovi elementi.