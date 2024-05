Caso Omerovic il pm | A processo 3 poliziotti lo hanno torturato

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 31 maggio 2024) Gli agenti avrebbero irrotto nella casa del trentaseienne sordomuto, poi lanciatosi dalla finestra di casa. Le condizioni in cui fu ritrovato Hasib– corrieredellacittà.com Fu un intervento non autorizzato, ai limiti della spedizione punitiva, quello che il 25 luglio 2022 anticipò le violenze su Hasib, un trentaseienne sordomuto di origine rom che subì l’abuso di potere di quattro agenti della polizia di Stato, irrotti in casa sua sospettando avesse molestato delle ragazzine.quel giorno precipitò dalla finestra di casa sua a Primavalle, nella periferia Nord di Roma, ma gli inquirenti stanno ancora esaminando le dinamiche che lo condussero a lanciarsi nel vuoto.in realtà accusò gli agenti, ma è al vaglio anche la pista più credibile è che stesse cercando di sottrarsi dalle angherie degli agenti: per tre, che parteciparono all’interrogatorio, il pm Stefano Luciani ha chiesto il, mentre la posizione del quarto è stata stralciata.