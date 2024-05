Fonte : ilgiorno di 31 mag 2024

Il timore è che la Dengue diventi endemica anche In Italia: oggi lo è in 110 paesi. L’amministrazione legnanese ha raccomandato ai cittadini di permettere, in caso di necessità, l’accesso degli addetti alla disinfestazione (Impresa Ecosan Italia) e di attenersi a quanto da loro prescritto; chiudere le finestre dalle ore 15 di venerdì 31 maggio e nelle ore notturne dalle ore 22.

Caso di Dengue a Legnano scatta la disinfestazione nella zona dell’Oltresaronnese