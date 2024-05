Caso De Luca Meloni a valanga su Rete 4 | Sveglia femministe! L’attacco al presidente della Cei Zuppi | Non s’immischi sul premierato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) È una Giorgiapimpante e senza freni quella che a nove giorni dall’apertura delle urne per le elezioni europee si presenta in tv, ospite di Dritto e rovescio su4. Mezz’ora di intervista in una trasmissione alquanto “calorosa” nei suoi confronti, nella quale la premier tocca molti temi, dall’economia alla sanità, dalla riformagiustizia al, sino alle polemiche che l’hanno vista contrapposta in questi giorni a Vincenzo Dema anche a Matteo Maria. Intervistata da Paolo Del Debbio (in collegamento),gioca sempre al. «Vincenzo Deè un signore che passa la sua giornata a fare sproloqui perché evidentemente non ha di meglio da fare e se la prende più o meno con tutti, ma non ha mai usato una parola del genere (str***a, ndr) con nessun altro.