Casillo e Vicinanza | Il mare restituito alla Grande Stabia

(Di venerdì 31 maggio 2024): I dati Arpac confermano un ulteriore miglioramento delle acque nel tratto antistante la Villa di Castellam“La qualità delle acque del tratto antistante la villa comunale di Castellamcontinua a migliorare, come confermano i dati Arpac del 27 maggio. Ilsta diventando realtà e rappresenta una delle opportunità per rendere” – dichiarano Luigi, candidato sindaco del centrosinistra e Mario, capogruppo regionale del Partito Democratico. “Il recupero della balneabilità significa risarcire una città che per mezzo secolo non ha potuto usufruire del proprio litorale. La spiaggia lungo la villa comunale, un vero parco anel cuore della città, deve essere libera e attrezzata.