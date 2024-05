Caserta Race Tour l’1 e il 2 giugno la manifestazione con Moser e la Fondazione Cannavaro-Ferrara

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl weekend tanto atteso è arrivato! Gruppo Giannini Corporate – con le aziende Evolution Bikes e G-Bike Store – dà il via all’evento sportivo: “Make our world a better place to be”, con la partecipazione della, che si terrà il 1° e 2°2024 presso il Velodromo di Marcianise (). Sarà un weekend all’insegna di vari temi: sport, sicurezza, turismo e solidarietà, con un programma ricco di eventi indirizzati ad un pubblico di ogni età. L’evento di due giorni vedrà atleti e appassionati partecipare a una gara podistica di 5 km, una granfondo ciclistica di 100 km e una cicloturistica non agonistica di 50 Km (per tutti gli appassionati di bike), attraverso i paesaggi mozzafiato della provincia di