Case Green e l’impatto sul settore dell’arredobagno

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 31 maggio 2024) Assobagno ha organizzato un convegno per discutere della direttiva sulle, la presidente Elia Vismara: “Fondamentale in questa fase coinvolgere tutti gli attori del, fare rete e garantire una transizione efficace” La nuova direttiva sulla prestazione energetica degli edifici – nota come direttiva sulle “” – è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Ue ed entrerà in vigore, con un impatto significativo su tutto ilimmobiliare e quindi anche sul mondo, spingendo verso soluzioni più sostenibili, efficienti ed ecocompatibili. Il tema è stato al centro di un convegno organizzato da Assobagno di FederlegnoArredo, che rappresenta i produttori italiani di arredi per il bagno, durante l’assemblea generale dell’associazione.