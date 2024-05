Cascina Festa della Repubblica e revoca cittadinanza a Mussolini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024)31 maggio 2024- Domenica 2 giugno si celebra anche ala, scaturita dal referendum del 1946 con cui gli italiani scelsero laal postomonarchia. La cerimonia si terrà alle 10.15 nella sala del consiglio comunale e a seguire sarà deposto un mazzo di fiori ai piedilapide che ricorda il risultato del referendum. In questi giorni, tra l’altro, è partito anche l’iter amministrativo per laonoraria conferita a Benito100 anni fa. Era 1924 quando Giacomo Matteotti, deputato del Partito Socialista Unitario, intervenne alla Camera il 30 maggio per contestare i risultati delle elezioni del 6 aprile. Pochi giorni dopo, il 10 giugno, venne rapito e assassinato dai fascisti.