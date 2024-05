Cartucce il dolce vintage napoletano conteso anche dal Salento

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si chiamano così per via della forma che ricorda quella delledi un fucile, ma in alcune zone sono conosciutecome sigarette: oggi sono un po’ in disuso ma un tempo leerano i pasticcini prediletti in Campania e, dove sono ancora diffusi. Dei cannoncini di pasta di mandorle racchiusi in fogli di carta, da srotolare e mangiare insieme a una tazzina di caffè. Unricordo da recuperare e riportare in auge., le paste di mandorla napoletane Non si mangiano più spesso, ma in molte pasticcerie tradizionali si trovano ancora: un tempo venivano chiamatebabanielli, per via della somiglianza con la forma dei babà, ma sapore e consistenza sono completamente diversi. Non si sa molto sulla storia delle, ma sembra siano nate per la necessità di realizzare untto in grado di mantenersi a lungo, in un tempo in cui i frigoriferi non erano d’uso comune nelle case.