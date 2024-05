Cartoons on the Bay Sio | Il mio fumetto femminista e senza parolacce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pescara, 31 maggio 2024 – E’ uno degli autori di fumetti più popolari tra le giovani generazioni, ma rivendica di avere un pubblico molto variegato: “Alle fiere arrivano famiglie intere, con genitori e figli che si divertono tutti alle mie battute, adatte a tutti perché non metto”. Sio, nome d’arte del veronese Simone Albrigi, è uno dei fenomeni creativi degli ultimi anni. Fumetti e non solo, visto il successo che ottengono i suoi video su Youtube: il suo canale ‘Scottecs’ ha oltre due milioni di iscritti e vanta centinaia di migliaia di visualizzazione in ogni video. E' lui una delle star dion the Bay, il festival internazionale di animazione promosso da Rai e organizzato da RaiCom e diretto da Roberto Genovesi che si tiene a Pescara fino a domenica 2 giugno e che celebra grandi come John Musker, il regista di La Sirenetta e Aladdin.