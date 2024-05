 Carta Dedicata a te 2024 | requisiti e importo Quando arriva?

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 31 maggio 2024)a te? Cartaa te: nuova tranche in arrivo. Il beneficio potrà essere ancora utilizzato per l’acquisto di generi alimentari, di carburanti e abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici. Quali sono inecessari per riceverla? Quale sarà l’della ricarica? Una panoramica delle informazioni fondamentali sulla misura. Cartaa teCartaa te: il beneficio aveva già fatto il suo esordio nel 2023 sotto forma di erogazione una tantum. Dopo una lunga discussione sulla sua conferma, il Governo ha dato il via libera all’accredito di una nuova rata. La lunga gestazione a quanto pare dovuta alla concomitanza con le Elezione Europee.