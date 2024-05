Carpi e Motta presto l’addio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’allenamento di ieri ha segnato ufficialmente anche dal punto di vista tecnico la chiusura della trionfale stagione del, già proiettato sulla prossima stagione di Serie C. Per i primi annunci della nuova stagione 2024-25 bisognerà attendere la data del 4 giugno, ultimo giorno utile per presentare l’iscrizione alla Serie C con la tassa da 105mila euro e la fidejussione da 350mila euro. La prima certezza è quella di Cristian Serpini, ancora al timone del, che dovrebbe avere al suo fianco l’intero staff, composto dal vice Mirko Magistro, dal preparatore atletico Graziano Araldi e da quello dei portieri Luca Malaguti, ruolo in cui nelle ultime ore radiomercato aveva accostato al(ma senza conferme) anche il nome di Antonio Razzano, da novembre scorso alla Ternana.