Caro Rocco adesso che fai? Profilo più basso o rilanciare Tutti i dubbi di Commisso Il primo passo è l’allenatore

(Di venerdì 31 maggio 2024) dall’inviato Con la sconfitta con l’Olympiakos e la terza coppa evaporata nelle tre finali in due anni, la Fiorentina tirerà una linea di demarcazione decisiva fra la prospettiva attuale e quello che sarà il futuro. In poche e meno diplomatiche parole, col ko in Conference, si è esaurito un ciclo. Quello iniziato con Italiano e portato avanti in quel mix di buone cose e delusioni che hanno segnato le ultime stagioni. Ciclo finito, insomma, e un futuro che dovrà lanciare un segnale su quale strada la Fiorentina deciderà di intraprendere. I nodi da scogliere sono tanti. Da quale saràa una campagna acquisti-cessioni che mai come in questo caso potrà essere definita rivoluzionaria. Ci saranno tanti addii. Ci saranno, di conseguenza, tanti volti nuovi, con formule ‘leggere’ come magari qualche prestito, o investimenti pesanti da proporzionare alle intenzioni della società.