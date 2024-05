Carlo Fidanza FdI | Serve una difesa comune per una Ue più sicura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 maggio 2024 –(capodelegazione FdI a Bruxelles), partendo dalla situazione bellica da cui non è possibile prescindere, nella ‘nuova Europa’ quale sarà l’obiettivo principale che vi proponete? "Continueremo a sostenere l’Ucraina con l’invio di armi ed evitando escalation nelle parole (come abbiamo visto nei giorni scorsi) e sul terreno per mettere in condizione Kiev di arrivare a un tavolo negoziale senza amputazioni del proprio a livelli inaccettabili. L’altra sfida è quella delle politiche industriali della. Ci siamo cullati per troppo tempo nell’illusione che altri si occupassero gratis di garantire la nostra sicurezza, dunque dobbiamo pensare all’esercito europeo e alla. Primo tema sarà quindi trovare delle risorse comuni per realizzare una maggiore integrazione, ma sia chiaro: per noieuropea non vuol direfrancese, abbiamo anche noi le nostre eccellenze industriali da difendere".