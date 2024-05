Carabiniere arrestato le cene dello special club | Solo gente che conta Qui ci sono i denari veri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Prato, 31 maggio 2024 – Travolto dalle ’amicizie’ importanti. " Questo è un posto dove si lavora, insomma un posto incasinato,la città ha 220.000 abitanti, però le opportunità che ciqui eh eh... non cida altre parti. Il lavoro lascia perdere, questo è un altro discorso: imprenditori,con i. Un domani con tutte queste persone importanti magari non so, per un figliolo, potrebbe essere utile ". Così, in una intercettazione telefonica, Sergio Turini, comandante della compagnia di Pratoieri dalla Dda, si vantava con un collega di Poggibonsi, luogo dove aveva lavorato prima di arrivare a Prato. Si vantava di conoscere persone "cheno", imprenditori cinesi e italiani con cui andava a cena, che un giorno sarebbero potuti tornagli utili.