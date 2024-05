Capodimonte capitale dell’astronomia dal 3 al 7 giugno in arrivo scienziati da tutta Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) Astrofisici di fama internazionale provenienti dasaranno a Napoli dal 3 al 7per il LXV Congresso Nazionale della Società Astronomicana. Nata nel 1871 come Società degli Spettroscopistini, è stata la prima società professionale specializzata in “astronomia fisica”. Da sempre i suoi congressi sono apprezzati come straordinaria occasione di incontro e confronto per tutti gli astrofisicini attivi nei vari ambiti scientifici e tecnologici. “Un incontro importante che vuole fare il punto sui risultati raggiunti nei vari campi dell’astrofisica, con uno sguardo al futuro e alla crescita di nuovi talenti” sottolinea Marcella Marconi, organizzatrice della conferenza. Il congresso, che ritorna a Napoli dopo 14 anni, ha per titolo “Dagli Universi isola all’astronomia multimessaggera: 100 anni di rivoluzioni” e intende celebrare i successi e i progressi che hanno caratterizzato la ricerca astrofisica.