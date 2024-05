Canoa slalom tutti gli azzurri in semifinale nelle prove C1 di Coppa del Mondo ad Augsburg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) Iniziata la seconda giornata dideldiad. Mattinata dedicata alle batterie dellae l’Italia può guardare con soddisfazione al futuro, con quattroche hanno già conquistato l’accesso alle semifinali,nella prima gara. Tre su tre nella gara maschile, senza particolari problemi. Nella gara che ha visto il tedesco Sideris Tasiadis in 99.46, Raffaello Ivaldi è comodamente ottavo in 103.37 senza errori, riuscendo a piazzarsi avanti sia a Roberto Colazingari, tredicesimo in 105.55, e a Paolo Ceccon, che supera per pochissimo il taglio. Per lui un crono di 107.85, poco meno di sette decimi meglio rispetto al ventunesimo, l’australiano Kaylen Bassett. Passaggio insenza troppi patemi nemmeno per Marta Bertoncelli, unica rappresentante azzurra nella gara femminile.