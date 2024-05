Canoa slalom Stefanie Horn quinta e Giovanni De Gennaro settimo nelle finali del K1 nella Coppa del Mondo di Augusta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024)prima tappa delladel2024 di, in corso ad, in Germania, va in archivio la sessione dedicata alledel kayak: in casa Italia si registrano il quinto posto diprova femminile ed ildiDein quella maschile. Nel K1 femminile vittoria della transalpina Camille Prigent, che si impone grazie ad un percorso netto in 106.41, beffando per appena 0.04 la padrona di casa tedesca Ricarda Funk, seconda con 106.45 a causa di 2 penalità, mentre completa il podio la brasiliana Ana Satila, terza con un percorso netto in 108.79, a 2.38.posizione perin 112.28, a 5.87 dalla vetta, gravata di 2 penalità, mentre esce in semifinale l’altra azzurra in gara, Chiara Sabattini, 15ma assoluta.