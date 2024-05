Cani nei locali sì ma serve educazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Bologna, 31 maggio 2024 – Capisco che per il proprietario il cane sia uno di famiglia, ma il resto degli umani non è obbligato a considerarlo tale. Questo per dire che in certipubblici inon dovrebbero essere ammessi. Ho visto animali sui carrelli dei supermercati, altri annusare e leccare il tavolo al bar oppure seduti su una sedia al ristorante. In una pizzeria una signora ha estratto dalla borsa la ciotola per l'acqua e gettava cibo sul pavimento. Tutto ciò vi sembra normale? Fulvio Borghi Risponde Beppe Boni Il problema spesso è rappresentato dai proprietari deie non da questi ultimi. Esistono regole codificate per accedere aipubblici che chi possiede un animale non sempre rispetta e anzi, esagera. Il regolamento di Polizia veterinaria riconosciuto da ministeri e associazioni di categoria prevede che ipossano accedere nei luoghi aperti al pubblico, sui mezzi di trasporto e nei ristoranti solo se sono tenuti al guinzaglio o se hanno la museruola.