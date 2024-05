Campionati universitari Il Cus Macerata brilla nel judo conquistato il bronzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) La medaglia diottenuta da Riccardo Verdecchia nelè rimasta purtroppo l’unica vinta dal Cusdel presidente Antonio De Introna (foto) ainazionaliin Molise. La polisportiva era presente anche con gli atleti della velocità e Melissa Mogliani Tartabini, Sara Lorenzini e Andrea Minnucci hanno gareggiato nei 100 e 200 metri. Chi è più andata vicina al podio è stata però Giulia Miconi. La maceratese, per l’occasione in prestito al Cus Milano, ha terminato la 5 km di marcia al quarto posto. Un piazzamento un po’ beffardo, tanto più che l’anno scorso a Camerino aveva vinto l’argento. È terminata nella fase a gironi l’avventura del team di basket. Una partecipazione che è stata un successo. Non soltanto era la prima volta nelle finali nazionali nel nuovo millennio, ma i cestisti seguiti da Matteo Palmioli hanno anche saputo centrare un successo, mettendo al tappeto il Cus Verona nel match di apertura.