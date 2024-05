Campi Flegrei il capo della Protezione Civile | Dopo giugno l’esercitazione più grande ci sarà ad ottobre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Nelandremo avanti con le esercitazioni già previste. Quella che era pensata per questi giorni la faremo nel mese die poi cipiù, quella che testerà il piano nazionale sulla parte vulcanica”. Lo ha detto Fabrizio Curcio,, al termineriunione tra le istituzioni nazionali e del territorio che si è svolta questa mattina nella zona Monteruscello di Pozzuoli sul bradisismo nei. Curcio ha sottolineato l’importanzacomunicazione ai cittadini: “Serve – ha detto – in maniera preventiva per far capire cosa fare e accade in un sisma da 4.4. perché quando avviene è già troppo tardi. Per questo l’attenzione serve. Suiil decreto legge 140 da settembre-ha previsto un’analisi da parteRegione Campania di piani infrastrutturali, sono state individuate dalla Regione Campania le infrastrutture che necessiterebbero di una urgente risistemazione e attuazione.