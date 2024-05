Campi Flegrei Di Fenza | Solo il Tar può annullare l’ordinanza di sgombero

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Pozzuoli “con apposite ordinanze, sulla base di perizie dell’ufficio tecnico, ha disposto lodi alcuni palazzi in quanto inagibili sotto il punto di vista infrastrutturale e quindi a rischio in caso di recrudescenza del fenomeno bradisismico. Alcuni proprietari dei condomini sgomberati starebbero invitando gli affittuari a rientrare nelle case in quanto perizie commissionate a tecnici privati darebbero garanzia sulla sicurezza degli stabili e sconfesserebbero quelle predisposte dal Comune di Pozzuoli e – in caso di rifiuto – sarebbero dichiarati morosi”. Lo dice, in una nota, il consigliere regionale della Campania, Pasquale Di. “Oltre che ad essere una pratica scorretta si configurerebbe un vero e proprio illecito poiché perun’ordinanza è necessario che si pronunci il tribunale amministrativo regionale competente.