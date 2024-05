Camper in Viaggio con Lorella Boccia | anticipazioni novità e quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 31 maggio 2024) ‘in’ si rinnova e lo fa con una nuova conduttrice,. La giovane ritorna in Rai dopo due anni dalla conduzione di ‘Made in Sud’. Guiderà un programma itinerante estivo che ha l’obiettivo di portare il pubblico in giro per l’Italia. Scopriamo insieme tutte leandrà in onda.e Tinto conduconoinA bordo di veriisti, Tinto eci guidano alla scoperta delle bellezze del nostro paese. La conduttrice prende il posto di Roberta Morise al timone di ‘in‘ che andrà in onda su Rai 1 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 11.30. L’appuntamento per la prima puntata è previsto per lunedì 3 giugno 2024. Anche per questa edizione ci sarà il “Professore” Umberto Broccoli che approfondirà varie tematiche spiegando dove ci troviamo e le peculiarità di quel posto.