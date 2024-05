Campagna il senatore Silvestro in visita a sostegno dell’ANIIS

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilinper l’inquadramento normativo dei lavoratori e degli installatori serricoli. Obiettivo dichiarato: far giungere la battaglia(Associazione Nazionale degli Installatori degli Impianti Serricoli) a Palazzo Madama. E per riuscirci Rolando Giorgio, Presidente del sodalizio con sede legale a Salerno, ha preso contatti con ilFrancesco, che ha accolto con favore l’invito nella Piana del Sele. L’alto rappresentante del Governo Centrale è stato accompagnato, in un tour guidato, tra le aziende agricole die dintorni, dove imprenditori e lavoratori hanno potuto esporre, in maniera diretta, problematiche e disagi legate all’assenza di un inquadramento normo-legislativo all’interno di una propria categoria di appartenenza.