Campagna elettorale infuocata Pii | Querelo per diffamazione Il centrosinistra | Atti strumentali

(Di venerdì 31 maggio 2024) Scintille tra Pii e Vannetti. A conclusione dell’incontro al Teatro del Popolo, il candidato civico ha annunciato "di essersi tutelato legalmente rispetto a delle affermazioni fatte nei suoi confronti da due soggetti". Il riferimento va a due esponenti politici. E intanto arrivano le due note stampa del. "La maggior parte del tempo a sua disposizione è stato impiegato non tanto per proporre progetti concreti, ma piuttosto per attaccare il Pd colligiano e alcuni suoi esponenti, anche sul piano personale – affermano i Dem – Purtroppo non è la prima volta che quel candidato approfitta di un incontro pubblico per denigrare l’avversario, alimentando inutili polemiche e sterili attacchi, anziché occuparsi dei bisogni concreti e delle prospettive utili alla nostra comunità".