Camerano e Chiaravalle si ricoprono d’oro | sono in serie A

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nel giro di un paio di giorni la pallamano anconetana conquista un doppio salto in A Gold. Primae poicentrano il salto nella massimaa coronamento di una stagione fantastica da parte della nostra pallamano maschile. E il grande salto nella massimaè stato solo sfiorato danel femminile. Appuntamento per ora rimandato. E’ il maschile quest’anno a esultare. Primache in due partite ha eliminato la resistenza di San Giorgio Molteno, l’ultima con il punteggio di 33-28, per una promozione storica per la squadra di coach Davide Campana, facendo esplodere letteralmente il PalaPrincipi. "Il sogno di ogni allenatore, non posso negarlo" il commento di coach Campana visibilmente emozionato, coronamento di un percorso iniziato ormai sei anni fa.