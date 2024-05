Camera di commercio | Bilancio in salute

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Unine in equilibrio, con una solida situazione patrimoniale. Così ladiha chiuso l’esercizio 2023, approvato all’unanimità. Lainfatti ha un patrimonio netto di circa 61,3 milioni di euro, non ha debito e alla chiusura delaveva in cassa circa 27,3 milioni di euro. Nel 2023, le entrate sono state pari a 16,8 milioni di euro, con il diritto annuale versato dalle imprese, principale fonte di finanziamento, in aumento a 10,7 mln di euro, mentre i diritti di segreteria, che costituiscono la seconda voce di finanziamentole, sono stati pari a 4,8 mln di euro. Per quanto riguarda le spese, va evidenziato che il costo del personale è sceso a 5,4 mln di euro e le spese di funzionamento sono scese a 2,7 mln di euro.