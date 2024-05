Calciomercato Palermo la Serie A dietro la rottura con Brunori? Si muovono 3 squadre

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Questa piazza ti fa sentire giocatore ma in un attimo, passatemi il termine, ti distrugge“. Le dichiarazioni di Matteo, espresse dopo l’eliminazione deldai Playoff diB, non hanno fatto piacere ai tifosi rosanero. La risposta della tifoseria palermitana è stata dura e netta, lo striscione diventato virale lascia spazio a poche interpretazioni: “della nostra città non sei degno, ma quale capitano, torna a Petrignano.vattene“. Unache influenzerà ildel. Matteovia da? SidiA Su Matteoci sono diversi rumor legati adiA. Già nel mese di gennaio l’Empoli aveva provato a mettere in piedi uno scambio alla pari con Caputo ma la trattativa non andò in porto.