Calciomercato Napoli presa di posizione sul futuro di Di Lorenzo | comunicato contro Giuffredi

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilprepara il pugno duro suldi Giovanni Di. Il terzino, protagonista dell'ultimo scudetto degli azzurri, non è sul mercato. E' quanto riferimento ufficialmente dal club in risposta alle ultime dichiarazioni dell'agente sulla possibile cessione. "Il Calciorileva con sorche, per l'ennesima volta in pochi giorni, il signor Marioafferma che Giovanni Dilascerà il. Corre l'obbligo sottolineare che Diha un contratto con ilper altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione", si legge sul profilo del club azzurro.