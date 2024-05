Calciomercato Napoli indiscrezione a sorpresa | Manna punta l’attaccante dell’Atalanta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nuova rivelazione da Gianluca Di Marzio: secondo il giornalista, ilavrebbeto un altro attaccante dalla Serie A: l’. Ilinizia a programmare il mercato, dopo aver definito tassello dopo tassello tutta la struttura dirigenziale e tecnica. Arrivata l’ufficialità dell’arrivo di colui che si occuperà del prossimo mercato, l’ex Juve Giovanni, si attendono novità in merito all’arrivo del prossimo tecnico Antonio Conte. Nel frattempo, iniziano man mano ad emergere le prime piste per il. In particolare, emerge quest’oggi una nuovada Gianluca Di Marzio.Cambiaghi Secondo il giornalista, ilstarebbe sondando anche la pista riconducibile a Nicolò Cambiaghi, esterno di proprietàe reduce da due stagioni in prestito all’Empoli.