Calciomercato Milan il Tottenham si è convinto | via Emerson Royal Fissato il prezzo

(Di venerdì 31 maggio 2024), ilsi èe ha aperto alla cessione di: il club inglese hailIlnon distoglie l’attenzione dal terzino brasiliano del. La dirigenza rossonera ha messo nel mirino l’ex Barcellona e Betis per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione. Nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti tra le due parti per sondare il terreno in vista di una possibile trattativa con il club inglese. Nel frattempo proprio ilsembra aver aperto definitivamente alla cessione del terzino brasiliano. Il, dunque, registra la disponibilità e l’apertura degli Spurs sul fronte. Ora bisognerà capire se ci saranno margini per intavolare una trattativa.