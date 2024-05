Calciomercato Milan da Alessandro Buongiorno a Kiwior | Moncada studia il dopo Kjaer  Le ultime

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 31 maggio 2024), il direttore dell’area tecnica Geoffreycerca il sostituto di Simon: da. Le ultime Non solo l’attaccante, in casac’è anche la necessità di sostituire il centrale danese Simon, con un difensore di tutto rispetto. Ecco che allora il direttore dell’area tecnica Geoffreysta mettendo a punto la strategia. Ad oggi, i due nomi che sono in cima alla lista sono quelli di Jakub, attualmente in forza all’Arsenal, e, punto di riferimento della retroguardia del Torino. Il primo potrebbe rappresentare un’operazione più fattibile, visto che, in questa stagione ha collezionato solamente 20 presenze in campionato, nelle quali è però riuscito a segnare un goal.