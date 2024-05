Calciomercato Milan contatti avviati con Youssouf Fofana | Moncada vuole affondare il colpo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 31 maggio 2024)con l’entourage diprova adilper il centrocampista francese Ilnon molla la presa su. La dirigenza rossonera ha messo in cima alla lista dei desideri per il centrocampo il classe ’99 del Monaco. I dirigenti e gli uomini mercato del, in primis Geoffrey, hanno avviatocon l’entourage del calciatore per valutare la situazione in vista di un possibile affondo nelle prossime settimane.piace parecchio alper età, qualità e caratteristiche che lo rendono un elemento funzionale per il centrocampo rossonero in vista della prossima stagione. Il centrocampista, che ha un contratto in scadenza con il club francese al 30 giugno 2025, ha già manifestato la voglia di salutare il Monaco in estate.