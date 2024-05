Fonte : dailymilan di 31 mag 2024

Il punto View this post on Instagram A post shared by dailymilan. Calciomercato Milan, il patron rossonero Gerry Cardinale non si smentisce: per arrivare a Zirkzee bisogna vendere Theo Hernandez… Calciomercato Milan, la cessione di Theo Hernandez è la chiave per arrivare a Joshua Zirkzee.

Calciomercato Milan Cardinale non si smentisce | prima vendere Theo Hernandez poi Joshua Zirkzee