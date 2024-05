Calciomercato Bologna estate da big | nuovo allenatore cessioni e acquisti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilha raggiunto una clamorosa qualificazione in Champions League chiudendo nel migliore dei modi una stagione che resterà nella storia. Adesso viene il bello e anche il difficile. L’asticella è alta e i rossoblu non hanno intenzione di abbassarla. Ildeldovrà essere di livello, serve una rosa che possa competere su tre competizioni e che, seppur in Champions League non ci siano grandi obiettivi, in campionato resti comunque in zona Europa.del: tutti i nomi Prima di parlare deldelva chiarita la questione. Con Thiago Motta promesso sposo della Juventus, la panchina dei rossoblu resta libera. Il nome caldo è quello di Vincenzo Italiano che, dopo le due finali di Conference League perse, lascerà Firenze: quello delè un progetto intrigante, con tanto di Champions League, un’occasione che potrebbe stuzzicare l’ex trainer dello Spezia.