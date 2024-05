Calcio Storico Azzurri-Verdi la prima semifinale Biglietti esauriti e finale anticipata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Firenze, 31 maggio 2024 - Ci siamo, il tempo delle semifinali del torneo delè arrivato. Ladomani, sabato 1 giugno, che vedrà di fronte idi San Giovanni contro glidi Santa Croce. Domenica 2 giugno la secondavedrà invece scontrarsi i Rossi di Santa Maria Novella contro i Bianchi di Santo Spirito. Sorteggio determinato alla presenza dei quattro capitani e del presidente Pierguidi, come da tradizione, nel giorno di Pasqua pocodello Scoppio del Carro in Piazza Duomo. Una novità, riguarda la, in programma sabato 15 giugno e non il 24, giorno di San Giovanni. Motivo del tutto politico. C'era il timore di far coincidere lacon lo strascico dell’eventuale ballottaggio delle elezioni comunali, previsto per sabato 22 e domenica 23 giugno.