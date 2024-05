Calcio serie C1 Al timone dell’Oleodinamica arriva D’Amico da Cesena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un nuovo timoniere per il Forlìa Cinque Oleodinamica Forlivese. La società biancorossa ha messo sotto contratto Antonio, nato a Caserta nel 1985, in possesso del tesserino da allenatore del futsal di livello A conseguito a Coverciano nel 2023. Il nuovo mister sostituisce Filippo Mingozzi che, subentrato in corsa, ha saputo pilotare il quintetto forlivese alla salvezza anticipata nel campionato di C1. Dopo le stagioni sul parquet con le maglie di Delfini Rimini, Bellaria e Ire Cagnona,ha iniziato la carriera da allenatore nel 2018 sulla panchina dei Dragons Rimini dove, in tre stagioni, ha portato gli adriatici dallaD alla C2 e poi a sfiorare la promozione inC1. Dopo l’esperienza con l’Under 19 delnella passata stagione è stato viceallenatore della prima squadra bianconera con mister Osimani in A2 Élite.