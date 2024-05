Fonte : lanazione di 31 mag 2024

. Niccolai, ex giocatore professionista, centrocampista e bandiera di società gloriose come il Montevarchi e l'Olbia e già protagonista come tecnico in un alcune società dilettantistiche toscane nel corso degli anni passati, Chiavistelli invece reduce dall'esperienza come direttore generale nella società pisana de La Cella e prontissimo a calarsi in questa nuova veste a fianco di due figure con esperienza decennale nel mondo del calcio dilettantistico.

Calcio Promozione | Urbino cambia volto