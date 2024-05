Calcio Prima e Seconda Categoria il programma e gli arbitri delle finalissime play-off

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 31 maggio 2024) In, al “Mancini” di Fano il Montemarciano affronta l’Athletico Tavullia sponsorizzata da Valentino Rossi. Inl’Argignano sfida l’Osimo 2011 a Chiaravalle. In palio la promozione nellasuperiore. Le dichiarazioni di Caccia e Mannelli MONTEMARCIANO e ARGIGNANO di FABRIANO, 31 maggio 2024 – Siamo arrivati all’atto conclusivo della stagione 2023-2024 di. Domani, sabato 1° giugno alle 16.30, si giocheranno le-off decisive per il salto in Promozione. In, il Montemarciano affronta a Fano l’Athletico Tavullia, mentre inl’Argignano a Chiaravalle sfida l’Osimo 2011. Andiamo a scoprire i dettagli di queste due sfide, con le dichiarazioni dei due “nostri” tecnici e ilcompleto.