Calcio pari a reti bianche tra Italia e Norvegia | azzurre sfiorano il gol vittoria nel finale a Oslo

(Di venerdì 31 maggio 2024)tra, nel match valido per le qualificazione agli Europei 2025 difemminile, la cui fasesi terrà in Svizzera l’anno venturo (2-27 luglio). Lehanno affrontato le scandinave a, nel terzo impegno del Gruppo 1 di Lega A. Il 4 giugno al Paolo Mazza di Ferrara (ore 18.15) ci sarà un nuovo confronto con le norvegesi. La formazione allenata da Andrea Soncin è riuscita a strappare un pareggio che, in trasferta, fa comodo in un gruppo in cui dopo due giornate erano appaiate a quota 3 punti. In classifica, quindi,guidano con 4 punti, mentre finniche e neerlandesi inseguono a 3 ma hanno ovviamente una partita in meno. PRIMO TEMPO – Soncin schiera la suacon un 4-3-3: Giuliani; Di Guglielmo, Linari, Lenzini, Bartoli; Greggi, Caruso, Galli; Bonansea; Cantore, Giacinti.