Calcio femminile la nuova classifica del girone dell’Italia | Paesi Bassi in vetta solitaria con 6 punti

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ispezzano gli equilibri nel Gruppo 1 della Lega A delle qualificazioni agli Europei 2025 di: un gol di Beerensteyn al 65? permette alle neerlandesi di battere in serata per 1-0 la Finlandia e di volare da sole inal raggruppamento con 6in 3 partite. L’Italia nel pomeriggio aveva pareggiato per 0-0 in Norvegia, all’Ullevaal Stadion di Oslo, e così azzurre e norvegesi erano rimaste appaiate a quota 4, ora al secondo posto, con la Norvegia che però vanta una miglior differenza reti di +3 contro il +1 delle italiane. Finlandia ultima con 3in altrettante partite. Le squadre si affronterannomente tra pochi giorni: Italia e Norvegia si scontreranno nella sfida in programma martedì 4 giugno alle ore 18.